14.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Тука признал, что миротворцы ООН не будут воевать за Украину в Донбассе


Ввод миротворческой миссия ООН в Донбасс возможен только при согласии всех участников вооружённого конфликта. Однако поддерживать определённую сторону миротворцы не будут.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миротворческие миссии идут исключительно при добровольном согласии всех участников конфликта. Если кто-то рассчитывает, что миротворцы зайдут туда и начнут, условно говоря, за нас воевать, то это не соответствует действительности», – признал чиновник.

По его мнению, прежде, чем вводить миротворческую миссию ООН, сначала необходимо получить согласие на это всех участников конфликта.

«Это фундамент введения миротворческой миссии. Поэтому я надеюсь, что прежде, чем будет сделан такой шаг, будет достигнуто принципиальное согласие, в первую очередь, России и во вторую – Украины», – подчеркнул Тука.

Он также не хочет, чтобы были привлечены миротворческие сил из РФ или Белоруссии. Кроме того, отметил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс и её состав в обязательном порядке должны быть согласованы с Украиной.

«Если мы не будем на это соглашаться, этого не будет», — подытожил Тука.

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