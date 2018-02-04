04.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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У Порошенко обещают: Польше ответим силой, будут вынуждены приветливо улыбаться

Украина будет отвечать «исключительно силой» на запреты бандеровской идеологии в Польше. Об этом пишет сотрудничающий с администрацией Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге.

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«В Тернополе официально решили в дни торжеств поднимать вместе с государственным флагом красно-черное знамя — на выполнение решения горсовета и как ответ польскому закону о «бандеризме». Впервые это, вероятно, состоится 20 февраля – в День Героев «Небесной сотни»…

Реакция экспертов на это решение разная, но часто нелестная: «это только провоцирует», «а как это будет выглядеть, когда/если они отменят то свой закон?!» др. Не буду развивать очевидный тезис: это позиция слабого государства со всеми вытекающими последствиями.

Однако уже всем должно быть очевидно: каждый наш сосед понимает только и исключительно силу.

Поэтому решение относительно красно-черных флагов является правильным со всех точек зрения: стратегической, тактической, внутриполитической, безопасности, внешнеполитической… Мы устанавливаем собственные жесткие границы суверенитета: суверенной истории, культуры, героики, территории, образования, науки…

Это нормальная, стандартная позиция любого государства в отношении остального мира: признание нашего суверенитета включает признание его со всей атрибутикой. Потому что с «дипломатичностью и толерантностью» придется, в конце концов, запрещать книги Шкляра, упоминания Бандеры в учебниках, карты с однозначной принадлежностью территорий, оба флага и герб…

Вы же понимаете: на самом деле не существует ни одного атрибута украинского суверенитета, который бы не дразнил хотя бы одного соседа. Так же, как соседние и более дальние страны героизируют тех, кто для украинцев является, мягко говоря, отрицательными персонажами. Не будем брать совсем патологический пример РФ. Но есть Польша с государственными героями, которые массово убивали украинцев и уничтожали украинскость. Есть Венгрия с ее прошлым, фактически, рабовладельцами относительно украинцев — но это прошлое у них также героизировано и даже вынесено в официальную стратегию правящих партий. Румыния и ее герои, на которых ужасные преступления против украинцев времен обеих мировых войн. Есть Монголия и Казахстан с Батыем и Чингисханом (и со страшными спорами, кому из них больше относятся эти герои). Есть другие примеры.

Но как-то удается воздержаться от вмешательства во внутренние дела других государств — мы спокойно позволяем каждому народу чествовать собственных героев, и даже аппетит от этого не теряем. Так почему настолько несложные усилия вдруг наши соседи признают недостижимым? И все хором рассказывают нам, кого мы можем чтить, а кого нет, как нам трактовать собственную историю, кому ставить памятники и что рассказывать детям.

Это обычное испытание на предел прогибания. При том с нулевой перспективой легитимизации на международном уровне — потому что в целом мире не найдется двух государств, которых устраивают абсолютно все герои друг друга. Поэтому это просто неписаное правило, признак хорошего тона в межгосударственных отношениях: приветливо игнорировать все моменты, связанные с историческими разногласиями и конфликтами. Не отрицать. Не поддерживать. Не требовать ничего и не возмущаться. Не ставить ультиматумов. Просто игнорировать и приветливо улыбаться. Потому выгода от настоящих и будущих альянсов очевидна — как и потери от переноса в настоящее и будущее прошлых конфликтов.

Польской «ПиС» отверг это правило. Но это их проблемы, а не наши. Использовать это как мотиватор для следующего этапа установления собственной героики — правильно и адекватно. Неадекватным было бы требовать от Польши отказаться от того же Пилсудского. Потому что, когда кто-то вдруг забывает правила хорошего тона и начинает сморкаться в гардины — это не повод делать так же, это возможность проверить собственный запас носовых платков.

И вообще: распространение красно-черных флагов УПА Украиной и войском — совсем неплохая тема во время очередной российско-украинской войны», — пишет Голобуцкий.