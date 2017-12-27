27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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У Порошенко похвастались, что СБУ составляет для «освобожденного» Донбасса расстрельные списки

Украинские спецслужбы собирают «доказательную базу» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, чтобы привлечь к уголовной ответственности противников режима.

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Об этом в эфире телеканала «112» заявил назначенный Киевом глава так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, амнистировать Украина будет только тех, кто стоял на блок-постах или охранял склады, но только не участников боевых действий со стороны республик Донбасса.

«Можно критиковать или не критиковать СБУ, но сегодня она фиксирует и копит доказательную базу конкретно по фамилиям, кто и что делал. Поверьте, когда мы зайдем на ту территорию, то описание жизни боевиков будет четко из людей, которым они настолько залили сала за кожу, что, я думаю, не нужно будет собирать еще большую дополнительную базу. Все сразу будет явно. Точно так, как определяли коллаборантов после Второй мировой войны — четко рассказывали, кто полицаем был, кто угонял людей в рабство и так далее. То же самое будет там», — обещает Жебривский.