28.12.2017

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«У Вальцмана случится летальный исход после поставок летального оружия» — Соскин

США будут поставлять на Украину не только противотанковые ракеты «джавелин», но и противоракетные комплексы «пэтриот». Об этом в эфире телеканала Ukrlife заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

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«Америка готова патроны подносить: дает «джавелинги». Плюс «бареты». На фронте уже открыто появляется достаточное хорошее американское оружие. Следующими появятся «патриоты», ракеты такие. То есть война будет нарастать. У Вальцмана случится летальный исход после поставок летального оружия», — прогнозирует Соскин.

По его данным производить комплексы «пэтриот» будут в Польше.

«Польша будет делать «патриоты». Им как раз Америка завод строит. Будет полный атас. «Джавелином» выстрелил – танка нет. Вся страна у них будет работать только на строительство танков. Где столько мордвы взять, чтоб в танки садить. Чукчей будут садить», — сказал Соскин.

Он также предрек также нападение России на Украину, поскольку Путину нужно продемонстрировать перед выборам какие-то успехи.

«У него успех был только в войне. Поэтому у него только один путь – напасть на Украину. Еще же нападения не было. Была аннексия Крыма», — признает эксперт.