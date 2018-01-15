15.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Украина готовит отмену торговой блокады Донбасса?

Экс-боевик АТО, а ныне депутат Верховной Рады Семён Семенченко заявляет, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко отменит указ о прекращении торговли с неконтролируемой Киевом территории Донбасса.

Об этом Семенченко написал на своей странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая информация, что в ближайшее время готовится отмена решения СНБО и указа президента про официальное прекращение торговли с оккупантом через линию разграничения»,- сообщил Семененко.

Он заявил, что в случае прекращения блокады Донбасса ветераны АТО снова закроют линию разграничения.

Напомним, что блокада Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Из-за блокады Донбасса, организованной националистами и позже узаконенной властью, Украина потеряла три миллиарда долларов в год в виде доходов. Об этом ранее заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.