16.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина оказалась занозой в заднице Мюнхена

На Мюнхенскую конференцию по безопасности Украина в очередной раз поехала с архаичной позицией, не предлагающей ничего конструктивного.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Мюнхен — знаковое место. С одной стороны, знаменитая мюнхенская речь Путина, которая в какой-то мере начала отсчет новой политической эры в Европе. С другой стороны, Украина на этом мюнхенском празднике, к сожалению, до сих пор даже не бедный родственник. Мы до сих пор ничего не можем предложить. Наш президент поехал без своего плана, без украинского формата разрешения кризиса. И это очень плохо», — сказал политолог.

По его словам, если Киев не будет предлагать свои «рациональные, компромиссные, сбалансированные взгляды» на завершение кризиса на Донбассе и в Крыму», то эти планы «будут писаться в Брюсселе, Вашингтоне или Москве».

«Мы до сих пор ездим со своей заскорузлой, абсолютно архаичной позицией на эти конференции и превратились в определенной степени в занозу в одном месте, к сожалению. Мы потеряли контроль над процессами, которые идут в отношении Украины, и до сих пор не предлагаем конструктивного», — резюмировал Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Порошенко не получил права полноценного выступления на Мюнхенской конференции.