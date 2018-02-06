06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина ответит полякам объявлением вне закона… русского языка

Украинские власти пытаются отвлечь внимание общества от принятого в Польше закона, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за отрицание преступлений бандеровцев, пишет «Российская газета».

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В публикации отмечается, что на возмущение Киева польские власти попросту не обращают внимания, а некоторые украинские эксперты предполагают, что «бандеровская» часть закона, в случае подписания его президентом Дудой, будет исполняться польскими правоохранителями с удвоенной энергией.

«В Киеве уже обозначили дальнейшие действия: ответом на польский закон станет дальнейшее ужесточение «гуманитарной» и языковой сферы. Вице-премьер правительства Вячеслав Кириленко анонсировал скорое рассмотрение новой, «углубленной» редакции закона о госязыке, в котором русский язык на территории Украины будет окончательно объявлен вне закона. Это позволит отвлечь наиболее радикальную часть «революционеров достоинства» от польских обид», — пишет издание.

«И, безусловно, будет изобилие символических жестов «для внутреннего потребления»: массированное развешивание «бандеровского» черно-красного знамени и дальнейшая популяризация нацистских идей в обществе путем проведения тематических фестивалей и «бандеровских чтений» (ближайшее такое мероприятие состоится на неделе в Киеве при поддержке столичной мэрии). Горсоветы Львова и Тернополя — регионов, где культ Бандеры особо развит, — на минувшей неделе уже утвердили порядок использования черно-красных знамен: их будут вывешивать на всех административных и коммунальных зданиях минимум 13 раз в год — по государственным и местным праздникам», — указывает «РГ».