22.01.2018, Москва, Максим Карпенко
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Донбасс, ЕС, Минский процесс, Украина

Украина пошла вразнос


Страны Запада, ставшие гарантами Минских соглашений, заняли возмутительную позицию бездействия относительно проголосованного накануне в Верховной Раде закона по Донбассу, объявляющего Россию «агрессором».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин.

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«Украина пошла вразнос. Действия, которые предпринимаются с ее стороны, не поддаются абсолютно никакому осмыслению. Принятие этого закона противоречит как Конституции Украины, так и документу, который был подписан президентом Украины Порошенко в Минске», — сказал он.

«Гарантом «Минских соглашений» также стала «Нормандская четверка». Это в очередной раз показывает несостоятельность украинских политиков как субъектов, которым можно доверять управление страной. Удивляет немое молчание и отсутствие реакции со стороны Запада», — подчеркнул Карякин.

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