15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина смирилась с потерей Крыма и Донбасса

Украинская власть понимает, что не сможет вернуть Донбасс и Крым, а на этом фоне все громче раздаются голоса о том, что эти регионы были сданы сознательно.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, во времена «оранжевого» Майдана исполнявший обязанности начальника службы безопасности Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понимает нынешняя власть, что восток — никаких шансов, и все больше раздаются, к сожалению, правдивые голоса. Что Крым и Донбасс сдали и не очень хотят возвращать. То есть, не входить в сознание людей, чтобы они нас полюбили и даже физически — эти люди никогда не проголосуют за нынешнюю власть», — заявил Червоненко.