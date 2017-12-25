 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Экономика

Украина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму


Сегодня так называемый «прокурор Автономной Республики Крым» по версии Украины сообщил украинским СМИ о получении письма от министра по вопросам «временно оккупированных территорий» с призывом «разобраться» с фактами продажи немецкими компаниями «Адидас» и «Пума» своей продукции в российском Крыму.

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Об этом сообщил на своей страничке в соцсети бывший первый замгенпрокурора Украины времен Виктора Януковича Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, расследованием займется фейковое «Главное управление СБУ в АРК».

Кузьмин выразил свое возмущение тем фактом, что указанные бутафорские структуры функционируют абсолютно незаконно и впустую растрачивая бюджетные деньги.

«Даже такое благое дело, как помощь крымчанам и внутренним переселенцам, украинская власть полностью дискредитировала. Как, впрочем, и все, к чему она прикасалась своими грязными лапами», — пишет он.

Также экс-чиновник предложил руководству ГПУ, СБУ и министерства ВОТ обменяться письмами о фактах продажи в Крыму, Донецке и Луганске «кровавых конфеток и тортиков корпорации «Рошен», а также о блокировании ГПУ и СБУ расследования дела о государственной измене Порошенко, зарегистрированного по заявлению Кузьмина о незаконном финансировании корпорацией «Рошен» государственного бюджета России.

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