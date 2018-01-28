28.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина теряет польский рынок

Украина теряет единственный рынок ЕС, в который она интегрировалась после фактического ухода с рынков СНГ, — польский.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к этому привели охлаждения в отношениях Польши и Украины, однако западные регионы страны, по-прежнему остаются встроенными в польскую экономику.

«Украина и Польша были чрезвычайно дружественными странами. Более того, если не брать рынки СНГ, польский и украинский рынок больше всего продвинулись навстречу друг другу. Они уже на определенных этапах были взаимодополняющими. Рынок труда, рынок услуг, рынок товаров. Не секрет, сегодня Западная Украина уже интегрирована много в чем в польский рынок, а украинская гривна обменивается вдоль железнодорожного пути аж до Кракова. Сегодня мы сами, к сожалению, разрываем эти связи», — заявил Кожара.