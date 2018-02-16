16.02.2018, Киев, Игорь Петров

3 093 просмотров

Украинцам «осовременят» цены на газ и накормят очередным г@вном — киевский политолог

В результате переговоров с МВФ правительство Украины в очередной раз повысит цену на газ для населения, хотя попытается представить это как-то иначе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я почти на 100 процентов уверен, что правительство пойдет на уступки [МВФ] и цена на газ вырастет гарантированно. Никаких сомнений у меня нет. Как это будет представлено электорату? Да элементарно – так же, как в результате так называемой пенсионной реформы, «осовременивания» пенсий. Что что, а давать названия у нас научились: «осень реформ», «осовременивание пенсий». Так же будет и с этим», — сказал эксперт.

Он напомнил, что на Украине формально не повышали пенсионный возраст, но существенно подняли страховой, необходимый для выхода на пенсию.

«Так будет и тут: цена на газ для населения абсолютно не повысилась, это что-то еще повысилось. Неважно, что по всем признакам это будет повышение цены на газ.

Я хочу напомнить эту фразу – если что-то выглядит как говно и воняет как говно, то скорее всего это – говно. Так же будет и с этим повышением — если что-то выглядит как повышение, соответствует признакам повышения, то это и есть повышение, как бы не пытались нам его представить», — резюмировал Гладких.