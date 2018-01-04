04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 848 просмотров

Украинка выбросилась из окна и разбилась насмерть, не выдержав пыток

В Киевской области 33-летняя женщина выбросилась из окна многоэтажки из-за пыток со стороны молодого сожителя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-службаполиции в Киевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«22-летний молодой человек унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался организовать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения — арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.