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Украинка выбросилась из окна и разбилась насмерть, не выдержав пыток
В Киевской области 33-летняя женщина выбросилась из окна многоэтажки из-за пыток со стороны молодого сожителя.
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Об этом в сети Facebook сообщила пресс-службаполиции в Киевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«22-летний молодой человек унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался организовать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.
Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения — арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.
Метки: домашнее насилие, пытки, украинка
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