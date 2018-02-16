16.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украиной руководит гроб Бандеры

Если Украина действительно хочет видеть свое будущее в Европейском союзе, то свои трактовки исторических событий она должна будет согласовывать с Европой.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, отвечая на вопрос о проблематике украинско-польских отношений.

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«Если Украина действительно хочет видеть свое будущее в Европе, то свою историю она тоже должна согласовать с Европой .Есть такой польский историк и философ Кшиштоф Помян. Ему 84 года, живет в основном в Париже, представитель старого диссидентского движения. Не так давно он сказал, что Польшей до сих пор руководят два гроба — гроб Пилсудского и гроб Дмовского, министра иностранных дел Польши в 20-е годы, представителя крайне националистического лагеря. Так вот — Украиной, к ее сожалению, руководит один гроб — гроб Бандеры», — сказал Бондаренко.