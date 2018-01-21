21.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Мнение, Украина, Экономика

Украинские пенсии повысили за счет роста цен на топливо — эксперт


Кабмин Украины повысил пенсии за счет девальвации гривны и роста цен, в том числе, на топливо.

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Такре мнение на пресс-конференции в Киеве высказал Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не надо быть экономистом, чтобы сообразить, что ускорение девальвации гривны и роста цен, в том числе на топливо, прямо или косвенно (скорее всего, прямо) связано с повышением пенсий. На повышение пенсий для 3-4 млн человек потратили определенное количество денег, а теперь эти деньги вынимают из кармана 25 миллионов или сколько там нас осталось. Государственная политика перекладывания основных экономических тягот и трудностей на плечи населения продолжается», — сказал он.

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