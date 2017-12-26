26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Украинские военные обстреливали ракетами биосферный заповедник под охраной ЮНЕСКО

Недавние пафосные испытания новой украинской ракеты обернулись скандалом. Оказывается стреляли украинские военные по территории Черноморского биосферного заповедника в Херсонской области, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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На этот факт обратили внимание специалисты организации «Экология – право – человек», сообщается в паблике «Зрада чи перемога» в соцсети.

«Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этих территориях недопустимы, — отмечают специалисты — Охранный режим заповедной зоны исключает даже возможность причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)».

«Но военным по барабану. ЮНЕСКО от российского вторжения не защитит. А поэтому на март 2018 года они запланировали очередные учения в уникальном заповеднике», — говорится в сообщении.