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26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Происшествия, Скандал, Украина, Экология

Украинские военные обстреливали ракетами биосферный заповедник под охраной ЮНЕСКО


Недавние пафосные испытания новой украинской ракеты обернулись скандалом. Оказывается стреляли украинские военные по территории Черноморского биосферного заповедника в Херсонской области, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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На этот факт обратили внимание специалисты организации «Экология – право – человек», сообщается в паблике «Зрада чи перемога» в соцсети.

«Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этих территориях недопустимы, — отмечают специалисты — Охранный режим заповедной зоны исключает даже возможность причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам (кроме работников заповедника)».

«Но военным по барабану. ЮНЕСКО от российского вторжения не защитит. А поэтому на март 2018 года они запланировали очередные учения в уникальном заповеднике», — говорится в сообщении.

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