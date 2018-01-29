29.01.2018, Северодонецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Скандал, СМИ, США, Украина, Финансы

Украинский эксперт боится, что у Полторака разворуют американские деньги на разминирование Донбасса


Выделенными США для Украины деньгами на разминирование территории в зоне «АТО» должны распоряжаться сами американцы, иначе украинцы попросту растащат все 6 миллионов долларов.

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Об этом в эфире вещающего на подконтрольной Киеву территории Луганщины государственного канала «ЛОТ» заявил украинский экономист Александр Охрименко.

«Я всё-таки надеюсь, что эти деньги сразу заплатят американским специалистам. Самый оптимальный вариант – это когда за эти деньги наймут американскую компанию, которая занимается разминированием. Тогда деньги точно «дойдут», и будет разминирована территория. Если будет через наше Министерство обороны, то деньги пропадут однозначно», – уверен эксперт.

«Давайте всё-таки понадеемся на то, что американцы поступят разумно, и разминирование состоится», – добавил Охрименко.

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