29.01.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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Украинский эксперт боится, что у Полторака разворуют американские деньги на разминирование Донбасса

Выделенными США для Украины деньгами на разминирование территории в зоне «АТО» должны распоряжаться сами американцы, иначе украинцы попросту растащат все 6 миллионов долларов.

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Об этом в эфире вещающего на подконтрольной Киеву территории Луганщины государственного канала «ЛОТ» заявил украинский экономист Александр Охрименко.

«Я всё-таки надеюсь, что эти деньги сразу заплатят американским специалистам. Самый оптимальный вариант – это когда за эти деньги наймут американскую компанию, которая занимается разминированием. Тогда деньги точно «дойдут», и будет разминирована территория. Если будет через наше Министерство обороны, то деньги пропадут однозначно», – уверен эксперт.

«Давайте всё-таки понадеемся на то, что американцы поступят разумно, и разминирование состоится», – добавил Охрименко.