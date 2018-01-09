09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский олигарх заявил, что молится дважды в день, а его деньги ему дал Бог

Украинский олигарх и нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на канале «112 Украина» рассказал, что молится дважды в день, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя говорить об этом, выставлять напоказ… Минимально – два раза, утром и вечером. Ну и, опять же, перед трапезой и после», – заявил олигарх.

Также Новинский считает себя «обеспеченным человеком».

«Я не знаю, что такое «богатый», я человек обеспеченный. А миллиардер или нет… Я никогда не читаю того, что пишут в журналах. Сейчас сложно что-либо оценивать, потому что активы на территории Украины подвержены огромному риску. Это, кстати, одно из последствий Майдана, что экономика опустилась на несколько уровней вниз и, соответственно, капитализация страны, потому что никто не будет инвестировать туда, где у тебя могут отобрать что-то. Где снова будет очередная революция, какие-то новые противостояния…» – сказал он.

Также он уверен, что его огромное состояние ему дал Бог.

«Я всегда считал, что это не человек заработал деньги или что-то получил благодаря своим дарованиям, это Бог дал. А кому дано больше, чем другим, – с того и особый спрос. За тобой смотрят, как ты этим распоряжаешься, помогаешь ты людям или тратишь свои деньги только на то, чтобы какие-то свои инстинкты удовлетворять», – сказал Новинский.