05.01.2018, Киев, Максим Карпенко

2 770 просмотров

Украинский пропагандист: Европа – импотент, надежда – лишь на США

Европа — это «импотент», которому безразлична Украина. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, ЕС показывает слабость в отношениях с Россией, поэтому вся надежда только на США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я очень разочарован в европейцах, потому что, во-первых, для них Украина, как они показывают всем своим видом, ничего не значит — раз. Во-вторых, они имеют финансовые интересы с российскими партнерами, россияне — очень мощно экономически проникли в европейские развитые страны, проникли и деньгами, и агентурой.

Поэтому импотентные европейцы уже в который раз — можно изучать историю и понять, что они это делают раз за разом, — из-за того, что они такие слабые, безвольные, они и Гитлера профукали, поэтому на европейцев надежды мало.

Вся надежда на США, которые, если захотят, могут Россию вывести из финансовой мировой игры», — заявил Гордон.