 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 770 просмотров
ЕС, Россия, США, Украина

Украинский пропагандист: Европа – импотент, надежда – лишь на США


Европа — это «импотент», которому безразлична Украина. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, ЕС показывает слабость в отношениях с Россией, поэтому вся надежда только на США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я очень разочарован в европейцах, потому что, во-первых, для них Украина, как они показывают всем своим видом, ничего не значит — раз. Во-вторых, они имеют финансовые интересы с российскими партнерами, россияне — очень мощно экономически проникли в европейские развитые страны, проникли и деньгами, и агентурой.

Поэтому импотентные европейцы уже в который раз — можно изучать историю и понять, что они это делают раз за разом, — из-за того, что они такие слабые, безвольные, они и Гитлера профукали, поэтому на европейцев надежды мало.

Вся надежда на США, которые, если захотят, могут Россию вывести из финансовой мировой игры», — заявил Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть