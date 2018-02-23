23.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Пропаганда, Украина

Украинский пропагандист прозрел: Донбасс не вернуть


Никакие лишения, связанные с блокадой или бомбёжками, не заставят жителей республик Донбасса даже смотреть в сторону Украины.  Об этом в эфире украинского телеканала «Донбасс» заявил киевский военный пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Ведущий программы задал гостю студии вопрос, ускорится ли реинтеграция Донбасса в Украину, если уровень жизни в республиках упадёт до критического.

«Каким образом? Народ восстанет? Народ не восстанет. Потому что, во-первых, они находятся под влиянием русской культуры и русского телевизора. А это означает то, что «мы ленинградскую блокаду пережили, и это переживём», — сказал Арестович.

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