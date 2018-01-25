25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Недвижимость, Общество, Строительство, Украина

Украинским военным в 2018 году обещают построить 184 дома на 40 тысяч желающих


В 2018 году для украинских военнослужащих будет построено 184 дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец.

Он рассказал, что строительство жилья для военнослужащих будет происходить в 21 области Украины. Тендер на строительство будет проводиться через систему PROZORRO.

«На строительство жилья для военнослужащих в 2018 году выделено около 2,6 млрд гривен, среди которых 1 млрд — это деньги спецфонда, и 1,6 млрд гривен средства Министерства обороны, предусмотренные на развитие инфраструктуры», — добавил чиновник.

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