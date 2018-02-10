10.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Украинство в Крыму будет всегда в жалком положении, меджлисовцы не вернутся»

Украинская власть «списала» крымских татар, не поддержав их попытки «украинизировать» Крым. Об этом в эфире «Skrypin.ua» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинство в Крыму всегда было в жалком положении и никогда бы не стало главной идеологией на полуострове.

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«У меня много было и крымских татар, это больше во Львове было, я приглашал их в студию, и они говорили об этой боли, о том, что они чувствуют свою брошенность, они чувствуют, что Украина их там бросила просто на произвол судьбы. Это было начало 14-го года. И они были правы, у них есть все основания обижаться на материковую страну за то, что мы, в принципе, их списали. Их это не устраивает, потому что они как-то приложилось к тому, чтобы украинское там, хотя бы, зарождалось. Оно там просто в жалком положении и никогда не будет мейнстримом, забудьте об этом. Плюс, мои разговоры с этими людьми приводят к выводу, что они не видят своего возвращения туда», — заявил Дроздов.