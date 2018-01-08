 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018
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Мнение, Общество, Политика, Россия, Таможня, Туризм, Украина

Унизительные проверки россиян на границе осложнят отношения Киева с Москвой — мнение


Биометрический контроль, введенный Украиной для граждан ряда стран, сключая Россию, не даст позитивного эффекта.

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Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Биометрический контроль ничего позитивного на сегодняшний день не даст. Говорить, что таким путем мы защищаем свою территорию от России нельзя. В этом списке 70 стран, из которых только три страны СНГ», — сказал Кихтенко.

С начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран, в том числе 15 тысяч российских граждан.

«Будет соответствующая реакция России. Какой она будет, должны были рассчитывать те люди, которые принимали такое решение. Я думаю, оно приведет к большему осложнению для граждан Украины. Не секрет, сколько людей работает на сегодняшний день в России, потому что здесь работать негде», — сказал Кихтенко.

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