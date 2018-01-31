31.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР предупреждают о возможных провокациях со стороны ВСУ

Киев не делает ничего для того, чтобы решить конфликт в Донбассе мирным путём. Свидетельство тому- приглашение военных инструкторов из Канады, а также то, что ВСУ планируют очередные провокации в связи с визитом министра иностранных дел Италии.

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Такую информацию во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военно-политическое руководство Украины по-прежнему не желает решать конфликт на юго-востоке страны мирным путём. Киев в очередной раз для подготовки убийц собственного народа пригласил военных инструкторов из Канады», – отметил Эдуард Басурин.

Кроме того, в оборонном ведомстве предупреждают, что в связи с приездом МИД Италии А. Альфано на Украину, ВСУ планируют провести ряд провокаций с целью дальнейшего обвинения ВС ДНР.

«В связи с приездом министра иностранных дел Италии – председателя ОБСЕ А. Альфано, ВС Украины планируют провести ряд провокационных миномётных обстрелов территории Республики в зоне ответственности 93-й омбр, с целью обвинения в нарушении Минских договорённостей ВС ДНР», – прокомментировал он.

В связи со сменой руководства в ОБСЕ, в ДНР в очередной раз призвали к объективности освещения ситуации в Донбассе.