15.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  4 858 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Украина

В ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов


Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось получить комментарий начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова («Гудвина») об убийстве четырёх украинских морпехов своими сослуживцами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Напомним, что 15 февраля спикер «АТО» Анатолий Лысенко сообщил об обнаружении тел четырёх погибших украинских морпехов.

«В официальных сводках командование ВС ДНР регулярно сообщает о случаях разборок внутри ВСУ, нацгвардии и добровольческих батальонов. В результате этих стычек зачастую гибнут, как их участники, так и ни в чём не повинные мирные жители. Украинская сторона отрицает данные факты, и чаще всего их действительно удаётся замалчивать. Но в наиболее чудовищных случаях, каким является убийство четырёх морпехов, скрыть правду не получается.  Я прошу обратить внимание сомневающихся на данное преступление – если эти люди убивают даже друг друга, какой ужас они наводят на мирных жителей Донбасса. Именно против этого беспредела и поднялись люди в 2014 году, и именно против него они продолжают борьбу до сих пор», – рассказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть