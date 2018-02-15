15.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов

Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось получить комментарий начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова («Гудвина») об убийстве четырёх украинских морпехов своими сослуживцами.

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Напомним, что 15 февраля спикер «АТО» Анатолий Лысенко сообщил об обнаружении тел четырёх погибших украинских морпехов.

«В официальных сводках командование ВС ДНР регулярно сообщает о случаях разборок внутри ВСУ, нацгвардии и добровольческих батальонов. В результате этих стычек зачастую гибнут, как их участники, так и ни в чём не повинные мирные жители. Украинская сторона отрицает данные факты, и чаще всего их действительно удаётся замалчивать. Но в наиболее чудовищных случаях, каким является убийство четырёх морпехов, скрыть правду не получается. Я прошу обратить внимание сомневающихся на данное преступление – если эти люди убивают даже друг друга, какой ужас они наводят на мирных жителей Донбасса. Именно против этого беспредела и поднялись люди в 2014 году, и именно против него они продолжают борьбу до сих пор», – рассказал он.