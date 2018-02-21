21.02.2018

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В ЕС Порошенко приравняли к президенту частично признанного Косова

На проходившей недавно Мюнхнеской конференции по безопасности украинской теме было отведено всего 15 минут.

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«В основной программе прошедшей в Мюнхене конференции теме Украины было отведено 15 минут для выступления Петра Порошенко. Это столько же, сколько получил в свое распоряжение Хашим Тачи, представлявший Косово. Многие эксперты и журналисты отметили в своих публикациях, что выступление Порошенко проходило в фактически пустом зале, а риторика президента Украины не вызвала интереса даже у той небольшой группы людей, которые присутствовали при его выступлении.

Порошенко в этом году также не пригласили ни на одну из панельных дискуссий в рамках конференции, после чего он был вынужден довольствоваться участием в организованном Фондом Виктора Пинчука украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира», — обратил внимание политолог.