24.01.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве начался крымско-татарский бунт

Крымско-татарские политики, представляющие виртуальную крымскую организацию партии «Укроп» (проект ранее работавшего в связке с олигархом Игорем Коломойским рейдера Геннадия Корбана) собрали пресс-конференцию в Киеве, где выразили недовольство невыполнением Петром Порошенко обещания о появлении в Конституции Украины упоминания о татарской автономии на полуострове.

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Активисты недовольны тем, как проходит процесс конституционных изменений, посвященный Крымской республике. Так, рабочая группа, по наработке изменений в раздел 10 Конституции Украины — Автономная Республика Крым — отклонила все предложения по изменению названия «АРК» на «Крымскотатарская автономная республика».

Официальный Киев сослался при этом на унитарное устройство Украины, не предусматривающее создания национальных республик.

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«В итоге территориальный статус автономии не сформулирован как национальный, что позволяет толковать ее как культурную. Для нас это неприемлемо. Фактически, все остается как было в Украине до Евромайдана.

К сожалению, мы опять столкнулись с ничем не обоснованным недоверием к крымско-татарскому народу, до сих пор, не смотря ни на что, бытующем в части украинской культурной и политической элиты», — говорится в обращении, зачитанном на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема Крыма незаслуженно стоит сегодня на вторых ролях в информационной среде в Украине и вообще и мире… проблематика Крыма занимает 0,2% от всего информационного потока, который присутствует в нашей стране. Это незаслуженно мало», — сокрушается Эрфан Кудусов, глава крымской организации партии «УКРОП».