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В Киеве начался крымско-татарский бунт
Крымско-татарские политики, представляющие виртуальную крымскую организацию партии «Укроп» (проект ранее работавшего в связке с олигархом Игорем Коломойским рейдера Геннадия Корбана) собрали пресс-конференцию в Киеве, где выразили недовольство невыполнением Петром Порошенко обещания о появлении в Конституции Украины упоминания о татарской автономии на полуострове.
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Активисты недовольны тем, как проходит процесс конституционных изменений, посвященный Крымской республике. Так, рабочая группа, по наработке изменений в раздел 10 Конституции Украины — Автономная Республика Крым — отклонила все предложения по изменению названия «АРК» на «Крымскотатарская автономная республика».
Официальный Киев сослался при этом на унитарное устройство Украины, не предусматривающее создания национальных республик.
«В итоге территориальный статус автономии не сформулирован как национальный, что позволяет толковать ее как культурную. Для нас это неприемлемо. Фактически, все остается как было в Украине до Евромайдана.
К сожалению, мы опять столкнулись с ничем не обоснованным недоверием к крымско-татарскому народу, до сих пор, не смотря ни на что, бытующем в части украинской культурной и политической элиты», — говорится в обращении, зачитанном на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Проблема Крыма незаслуженно стоит сегодня на вторых ролях в информационной среде в Украине и вообще и мире… проблематика Крыма занимает 0,2% от всего информационного потока, который присутствует в нашей стране. Это незаслуженно мало», — сокрушается Эрфан Кудусов, глава крымской организации партии «УКРОП».
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