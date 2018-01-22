22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве обвалился мост на бульваре, переименованном в честь экс-президента Чехии

В Соломенском районе Киева на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела обвалился путепровод.

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Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пабат опубликовал фотографию с места обрушения моста, на месте происшествия работали сотрудники Национальной полиции.

Также Пабат отметил, что мост был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта всего 2 месяца назад, в середине ноября 2017 года.