01.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве признали, что общественный запрос оказался сильнее бандеровской пропаганды

В этом году после трех лет перерыва на украинском ТВ возобновилась многолетняя новогодняя традиция украинцев — смотреть старую советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», обращает внимание киевская интернет-газета «Страна».

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«В предыдущие годы на украинском ТВ (за редким исключением) этот фильм не показывали из-за того, что одну из ролей в нем играет актриса Валентина Талызина, которая находится в черном списке Минкульта, — напоминает издание. — Формально запрет касался только тех кинолент, которые были созданы после 1991 года. Но большинство телеканалов, как говорится, дули на холодное, спрятав от греха подальше и советскую киноклассику».

В нынешнем же году, отмечается в публикации, ситуация оказалась диаметрально противоположной: многие телеканалы показали не только «Иронию судьбы», но и множество других советских фильмов, в которых играют артисты из черного списка Минкульта — «Служебный роман», «Девчата» и советскую «Золушку».

По мнению экспертов, данная тенденция показывает, что советская киноклассика остается популярной в украинском обществе, несмотря на запреты.

«Это яркий пример того, что спрос со стороны людей побеждает любые искусственно созданные барьеры. В предыдущие годы те каналы, которые показывали эти фильмы подпольно, выигрывали дважды — они выигрывали рекламу и популярность. Теперь и другие каналы поняли, что это работает. Поэтому такие фильмы выставили в прайм, потому что зритель это смотрит», — прокомментировал ситуацию директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД Украины возмутился тем, что украинские телеканалы показывают советские фильмы.