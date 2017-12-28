 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, История, Крым, Общество, Политика, Украина

В Киеве рассказали, как два украинских танка могли расстрелять Крымскую весну в зародыше


Украинские военные, дислоцировавшиеся в Крыму, в 2014-м году готовились отправить танки на блокирование российской воинской части в поселке Гвардейское Симферопольского района, а также планировали применить их по занятым протестующими зданиям Верховного Совета и Совета министров Крыма.

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Об этом во время допроса по делу о «госизмене Януковича» заявил бывший в то время замкомандующего флотом по береговой обороне, а ныне — командующи ВМС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, план, предложенный им в конце февраля 2014-го года, не был принят командованием украинской армии.

«Я доложил генерал-лейтенанту Елисееву, который оказался советником, и в результате мое предложение осталось невыполненным. У меня были готовы два танка, которые согласно плану я пытался, если бы был принят план, передвинуть их к Гвардейскому. Могли бы расстрелять, как это сделал президент России в 1993-м году. Если бы не проводился штурм здания, которое было захвачено», — заявил Воронченко.

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