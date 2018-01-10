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В Киеве задержали местного жителя, со скуки сообщившего о заминировании электропоезда
В Киеве задержан мужчина, который вчера вечером «от скуки» предоставил ложное сообщение о заминировании электропоезда «Киев-Фастов».
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Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Полиция оперативно задержала псевдоминера электропоезда. Правоохранители проанализировали откуда именно поступил телефонный звонок, установили подозреваемого и передали приметы коллегам патрульным. Злоумышленника задержали на площади в городе Фастов. 48-летний киевлянин объяснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию от скуки», — говорится в сообщении.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Вчера вечером неизвестный мужчина позвонил в службу «102» и сообщил, что в электропоезде «Киев-Фастов» лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.
Метки: заминирование, Киев, криминал, электропоезд
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