10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве задержали местного жителя, со скуки сообщившего о заминировании электропоезда

В Киеве задержан мужчина, который вчера вечером «от скуки» предоставил ложное сообщение о заминировании электропоезда «Киев-Фастов».

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Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Полиция оперативно задержала псевдоминера электропоезда. Правоохранители проанализировали откуда именно поступил телефонный звонок, установили подозреваемого и передали приметы коллегам патрульным. Злоумышленника задержали на площади в городе Фастов. 48-летний киевлянин объяснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию от скуки», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Вчера вечером неизвестный мужчина позвонил в службу «102» и сообщил, что в электропоезде «Киев-Фастов» лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.