29.12.2017, Луганск

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В Краматорске СБУ заставила рыть могилу сына военнослужащего ЛНР

В МГБ ЛНР обратился военнослужащий Народной милиции ЛНР, ставший жертвой шантажа, угроз и давления со стороны СБУ. За отказ от передачи сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники спецслужб пригрозили Сергею расправиться с его родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории.

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Об этом военнослужащий НМ ЛНР Сергей Таракулов рассказал сотрудникам МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам я из Краматорска, семья моя (жена, дети и мать) тоже там находится. До настоящего времени никто им никаких претензий не предъявлял, – рассказал военный. — Пару недель назад приехали какие-то люди из СБУ, забрали жену, долго допрашивали, потом забрали младшего сына.

-Что там случилось, чего никто трубку не берёт, не знаешь?

-Случилось. Говорят, что ты – террорист.

-И что потом?

-Ну, сына заставляли могилу рыть, вырыл половину. Видела его потом, возле уха кожа сильно обожжена, и вообще Лёша стал не похож на себя».

«Его сразу избили, заставляли звонить мне, чтобы я приехал туда за ним. Долгое время не мог дозвониться, так как все телефоны были у них», – добавил военнослужащий НМ ЛНР.

— Что случилось, чего вы трубку не берёте?

— А кто это?

— Так, подожди, Лёха где?

— Кто это такой?

— Отец Лёшин.

— Я тебя наберу чуть позже. Трубку не вешай. Поговорим.

«Теперь они боятся со мной общаться. Я не знаю, что они там говорили им. Потом звонили мне, говорили, что якобы я работаю на них, они мне перечисляли деньги. За то, что я не хочу с ними сотрудничать, они сказали, что выложат всё на сайте МГБ ЛНР и ДНР», – говорит Сергей Таракулов.

— Серёжа, я в шоке, они тут такое говорят. Я уже не верю никому. Даю тебе трубку, с тобой поговорят.

— Давай-давай.

— Я слушаю Вас!

— Скажите, почему вы оборвали агентурную связь с органами СБУ?

— Какую связь..?

— Мы вам регулярно пересылали деньги за информацию, которую вы нам предоставляли. Почему вы нас кидаете? Мы задаём вопросы вашим родным, они почему-то пишут тут какие-то заявления странные. Получается, вы проинструктировали всю семью?

— Ребята, вы что там? Зачем вы семью мою трогаете?

— Поверьте, на той стороне вам попросту не поверят, и все подтверждающие документы о том, что вы работали на СБУ, будут отосланы на сайт МГБ ДНР.

«Какие они после этого военнослужащие? Они – бандиты. Нормальные госструктуры таким не должны заниматься. Это просто чистой воды провокация», – подытожил военнослужащий.