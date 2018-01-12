12.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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В Крыму запускают строительство очередного грандиозного объекта

Одна из самых амбициозных идей прошедшей осени — строительство тоннеля под Севастопольской бухтой для соединения двух частей города, изначально воспринятая как «маниловские замыслы», начала обретать реальные черты, сообщает «Московский комсомолец», уточняя, что уже проведен тендер на исполнение этого крупнейшего инфраструктурного проекта.

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Издание напоминает, что в сентябре на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Севастополя рассказал о намерении наладить сообщение между северной и южной частями города. Глава государства инициативу поддержал, после чего несколько организаций объявили о намерении поучаствовать в реализации проекта. В итоге тендер на выполнение работ по подготовке технико-экономического обоснования выиграла компания «УСК-МОСТ», которая строила мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке.

Как рассказал замдиректора промышленной организации Андрей Аникин, госконтракт был подписан 25 декабря и на данный момент уже определен круг соисполнителей, которые будут вести проект.

«Работу планируем провести в партнерстве с ведущими проектными институтами», — сказал Аникин.

По его словам, один из главных вопросов — строить тоннель или мост.

«Сейчас есть около четырех вариантов строительства транспортного сообщения, которые необходимо согласовать с Департаментом архитектуры и строительства Севастополя, а также институтом автомобильного транспорта. Они больше всего понимают целесообразность строительства той или иной вариации», — уточнил Аникин.

Ожидается, что вся рабочая документация будет готова к августу этого года, после чего можно будет говорить о реальной стоимости объекта.

«Разговоры о строительстве полноценного транспортного сообщения с северной стороной ведутся не впервые. Идея строительства моста через Севастопольскую бухту была заложена еще в советский генплан, но распад СССР и низкие бюджетные способности независимой Украины не позволили ее осуществить, проект отложили до лучших времен», — напоминает «МК».