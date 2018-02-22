22.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Россия, Украина

В Москве хотят вернуть украинских заробитчан из Польши в Россию


В Польшу сейчас выезжает больше украинцев, чем в Россию. Об этом у себя в телеграмм-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Появилась статистика: уже 5 миллионов человек выехали с Украины в Польшу, и многие украинские школьники сегодня выбирают для изучения именно польский язык, чтобы сразу после окончания учебы поехать работать в Польшу.В совокупности – это гораздо больше, чем сегодня едут с Украины в Россию. И это несмотря на то, что поляки выходцев с Украины мордуют, издеваются над ними, избивают, а в России на бытовом уровне все рады приезжим из «братской страны», — написал Жириновский.

Он полагает, что в сложившейся ситуации виноваты российские чиновники, которые создают украинцам сложности при получении гражданства, вида на жительства и патента на работу.

«Спрашивается: на Украине все знают русский, в России к ним относятся гостеприимнее, зарплаты у нас не ниже, почему бы молодым ребятам не поехать к нам, в Россию? Да проблема в наших чиновниках. Они в одну очередь за получением гражданства ставят выходцев из Азии, которые даже по-русски не говорят, и русских ребят, которые фактически возвращаются на родину. У поляков в этом смысле все куда проще. Вот такой неповоротливый русский медведь», — отметил Жириновский.

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