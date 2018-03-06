06.03.2018, Москва, Елена Острякова

1 896 просмотров

В Москве предложили ввести миротворческие силы в Техас

К заявлениям спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о ликвидации республик Донбасса необходимо отнестись серьезно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил российский военный эксперт Семен Багдасаров.

«На постсоветском пространстве неоднократно возникали непризнанные территории. Но ни разу ни один западный политик не делал таких заявлений как спецпредставитель США по ЛДНР. Нам к этому нужно отнестись серьезно», — сказал Багдасаров.

Он обратил внимание на то, что заявление Волкера по ЛДНР «странным образом совпало» с принятием Верховной Радой так называемого закона о реинтеграции, усиливающего роль украинской армии на Донбассе.

«Напомню, что в законе упоминается Крым и Севастополь. Так что не надо недооценивать врага», — заявил эксперт.

Он полагает, что нет смысла в дальнейших переговорах помощника президента РФ Вячеслава Суркова с Волкером.

«С ним за один стол нельзя садиться. Это человек, ненавидящий наших соотечественников, призывающий по сути к их уничтожению. Что значит миротворческие силы на границе с Россией? А внутрь зайдет украинская армия? А больше ничего не хочет? Мы лучше миротворческие силы в Техас введем», — сказал Багдасаров.