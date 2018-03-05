05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В НБУ заявили, что Украину вот-вот занесут в очередной международный «черный список»

Украина должна выполнить минимальный пакет стандартов Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS) и принять соответствующие изменения в налоговое законодательство, иначе может попасть в черный список оффшоров FATF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, одним из таких требований является многосторонний обмен информацией о финансовых операциях между странами-подписантами конвенции. «Мы должны это принять, иначе если мы не примем минимальный пакет, то на нас будут наложены определенные санкции, это будет из серии FATF», — заявил Чурий.

По его словам, в случае непринятия соответствующих изменений Украина может попасть в черный список оффшорных стран по классификации ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Чурий отметил, что сроки принятия соответствующего законодательства больше зависят от Министерства финансов.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обеспокоена относительно задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).