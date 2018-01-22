22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Одесской области школы отправили на принудительные каникулы из-за кори и снегопада

На территории Одесской области удлиняют каникулы в образовательных учреждениях из-за вспышки заболеваемость корью и осложнений погодных условий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Так, из-за вспышки кори соответствующее решение приняли в учреждениях 4 районов (Беляевском, Любашевском, Николаевском и Ширяевском) и 3 объединенных территориальных громадах (Красносельской, Новокальчевськой и Ширяевской. В связи с непогодой каникулы продлены еще в 10 районах, 3 ОТГ и 2 городах.

«Ситуации с заболеваемостью корью и погодными условиями остаются проблемными. Каждый индивидуально подходит к организации образовательного процесса. Детей, не привитых против кори, в учреждения допускать не будут — согласно решению комиссий ТЭБ и ЧС. Отработка учебного материала с детьми, которые невакцинированы, должна быть обеспечена. В частности, путем изложения его на сайте заведения, проведения индивидуальных занятий, консультаций «, — рассказал директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

По информации департамента здравоохранения облгосадминистрации, только за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 30%. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 — дети и 105 — взрослые.