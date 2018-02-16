16.02.2018

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В Польше начались проблемы у граждан Украины, не желающих осуждать бандеровцев

Граждан Украины, которые имеют польское происхождение и хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к бандеровцам, сообщает «Европейская правда» со ссылкой польские СМИ.

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Новые правила действуют для тех, кто подает на получение вида на жительства в Польше по карте поляка, подтверждающей польские корни заявителя. Если он колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется.

«Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры — то тогда до свидания Польша», — рассказала лидер организации «Евромайдан Варшава» Наталья Панченко.

Уже получил отказ один заявитель, несмотря на то, что его деды и отец имели польское гражданство, поскольку отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: «А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал».

Другой вопрос касался устроенной бандеровцами Волынской резни.

«Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно кто и что сделал … Много людей погибло, это только известно», — сказал заявитель, получивший в итоге отказ.

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН — УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, признанную в Польше преступной.