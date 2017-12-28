28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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В СБУ отчитались о тысячах терактов на Украине

С начала 2017 года Служба безопасности Украины возбудила 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц в совершении террористических актов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Следователями органов безопасности начато 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц по фактам совершения терактов на территории Украины, 10 лицам избрана мера пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2017 году было зафиксировано 1286 терактов. Больше всего произошло в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, в Киеве, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской и Львовской областях было совершено 10 резонансных террористических актов.