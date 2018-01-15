15.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ВСУ введён режим «жёсткой экономии»

Руководство Украины, которое фактически довело свою страну до банкротства, теперь пытается экономить на своих же вооружённых силах. «На бумаге» увеличивая денежное довольствие военнослужащим ВСУ, украинское командование фактически его уменьшает, используя для этого любые поводы. В свою очередь, это приводит к постоянным конфликтам между солдатами и их командирами.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил продолжающийся развал вооружённых сил Украины в вопросах взаимоотношений между командирами и подчинёнными.

«Разведкой ВС ДНР неоднократно фиксировались случаи открытого неповиновения командирам со стороны младшего командного и рядового состава. Причиной ухудшения взаимоотношений, конечно же, является мифическое увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Почему мифическое? Потому, что при увеличении окладов и положенных надбавок на бумаге, солдат фактически стал получать меньше, так как этот год в ВСУ и Минобороны, негласно, объявлен «годом экономии»», – заявил Эдуард Басурин.

В свою очередь, это свидетельствует о том, что задача, поставленная военно-политическим руководством Украины, системно выполняется.

Эдуард Басурин отметил неоднократные случаи того, когда командный состав ВСУ лишает надбавок личный состав за незначительные провинности и замечания. При этом, если выявляются случаи расхода сверх нормы каких-либо материальных средств или боеприпасов, с военнослужащих высчитывают за весь перерасход, несмотря на объективные причины этой недостачи:

«Такая ситуация в настоящее время сложилась в 28-й механизированной бригаде, где комбриг за счёт личного состава пытается вернуть часть расхищенных средств, недостачу которых выявили в ходе комиссии штаба «АТО».

Подобная ситуация в 57-й мотопехотной бригаде, находящейся в районе Песок и которой командует военный преступник Красильников Д. С. Режим экономии в этом соединении настолько суров, что военнослужащие получают «голый» оклад, несмотря на нахождение на переднем крае. Лишения производятся просто по указанию комбрига, без проведения соответствующих разбирательств. Все военнослужащие, пытающиеся восстановить справедливость, испытывают на себе откровенное хамство комбрига. Даже непосредственных заместителей комбрига постигла участь обычных солдат – они были лишены всех надбавок, якобы, за низкое качество исполнения должностных обязанностей. Это, в свою очередь, подтолкнуло данных офицеров на перевод в другие воинские части».

Эдуард Басурин в очередной раз отметил, что все заявления о якобы высоком денежном довольствии военнослужащих украинской армии являются ложью:

«Таким образом, мы видим, что красивая обертка в виде высокого денежного довольствия и полного обеспечения, которой пытается покрыть военно-политическое руководство свои вооружённые силы Украины для внешних взоров, так и остаётся оберткой. Все надежды граждан Украины, заключивших контракт с минобороны с целью подзаработать на убийстве мирных граждан нашей Республики, так и останутся надеждами, так как на выходе из этой армии должниками окажитесь вы – военнослужащие ВСУ» – подытожил Эдуард Басурин.