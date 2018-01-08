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08.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Религия, Украина

В Житомире ограбили кафедральный собор


Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира сегодня ночью ограбили неизвестные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Событие произошло сегодня около трех ночи. Неизвестные, воспользовавшись тем, что в храме временно были открыты двери, проникли внутрь и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований.

Увидев хранительницу храма, двое молодых мужчин отобрали у женщины телефон и скрылись через другой выход.

Впрочем, уже вскоре патрульные полицейские нашли похищенные из церкви вещи — их воры выбросили недалеко от места преступления.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц ночных воров. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство», — сообщила Алла Ващенко.

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