14.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Вертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину

В день бегства Януковича с Украины президент РФ Владимир Путин якобы едва не попал в авиакатастрофу в Сочи.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о так называемой измене Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, скрывающийся на Украине из-за уголовного дела о хищении в особо крупных размерах.

«22 февраля, как мне позже рассказал один из офицеров федеральной службы охраны, это отдельная служба российская, которая, в частности, занимается охраной руководителей государства, и в нее входит служба охраны президента, Путин чуть было не попал в авиакатастрофу, на вертолете в Сочи. Была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб, и в этот же день состоялось, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор», — сказал перебежчик.

Он утверждает, что в ночь с 22-го на 23-е февраля было собрано узкое совещание руководителей РФ по этому поводу.

«Я разговаривал с одним из участников этого совещания, не могу называть фамилию, чтобы человек лично не пострадал. Кроме Путина, там присутствовало четыре человека, высшее руководство России. На нем обсуждалось, что будем делать в связи с таким событием в Украине, таким неблагоприятным с точки зрения Кремля образом.

Именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма», — утверждает Пономарев.

По его словам, большинство участников совещания были против вхождения Крыма в состав РФ, а предлагали пойти по сценарию Южной Осетии и Абхазии и лишь признать независимость полуострова.

«Тем не менее, Путин сказал, что все эти вопросы требуется решить, и что это ваша работа – каким образом решить, и настоял на решении об аннексии полуострова. 23 февраля 2014 года процедура была запущена по аннексии, и дальше уже в конце февраля, по-моему, последние дни, 27-го появились первые вооруженные люди, представители российской армии» — заявил Пономарев.