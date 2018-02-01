01.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  2 750 просмотров
Донбасс, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Военкор рассказал подробности покушения на министра обороны ДНР


Стали известны подробности сегодняшнего покушения на министра обороны ДНР Владимира Кононова, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор». По словам министра, все сотрудники Министерства обороны целы, никто не пострадал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» разместил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону. Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы. О том, что Киев хочет его устранить – Царь (это позывной министра) знал ещё несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось без жертв», − отметил Семён Пегов.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть