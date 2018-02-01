01.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Военкор рассказал подробности покушения на министра обороны ДНР

Стали известны подробности сегодняшнего покушения на министра обороны ДНР Владимира Кононова, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор». По словам министра, все сотрудники Министерства обороны целы, никто не пострадал.

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Данную информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» разместил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону. Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы. О том, что Киев хочет его устранить – Царь (это позывной министра) знал ещё несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось без жертв», − отметил Семён Пегов.