24.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Донбасс, Минский процесс, США, Украина

Волкер отказался ехать в Донбасс


Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер был вынужден отменить свою поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.

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Об этом сообщает американское издание «Голос Америки» со ссылкой на посольство США на Украине.

«В связи с погодными условиями Курт Волкер не сможет приехать в Донбасс и останется в Киеве», − говорится в сообщении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Также в пресс-службе посольства отметили, что согласно плану, 26 января в Дубаи  Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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