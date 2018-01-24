24.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Волкер отказался ехать в Донбасс

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер был вынужден отменить свою поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.

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Об этом сообщает американское издание «Голос Америки» со ссылкой на посольство США на Украине.

«В связи с погодными условиями Курт Волкер не сможет приехать в Донбасс и останется в Киеве», − говорится в сообщении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Также в пресс-службе посольства отметили, что согласно плану, 26 января в Дубаи Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.