24.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
|2 654 просмотров
Волкер отказался ехать в Донбасс
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер был вынужден отменить свою поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщает американское издание «Голос Америки» со ссылкой на посольство США на Украине.
«В связи с погодными условиями Курт Волкер не сможет приехать в Донбасс и останется в Киеве», − говорится в сообщении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Также в пресс-службе посольства отметили, что согласно плану, 26 января в Дубаи Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Метки: Курт Волкер
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
11:27 24 январяЛяшко в ПАСЕ представили как женщину
11:16 24 январяВ Минске украинский дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
11:07 24 январяУкраина невольно вложилась в строительство «Северного потока-2»
10:49 24 январяКрымские филаретовцы жалуются, что в Киеве их считают агентами ФСБ
10:17 24 январяГордон рассказал, почему Украине не нужен Донбасс
10:09 24 январяПорошенко получил право применять войска против журналистов
10:00 24 январяВолкер отказался ехать в Донбасс
9:49 24 январяВ Киеве заговорили о выходе Украины из ПАСЕ
9:35 24 январяИзраиль потребовал от Украины положить конец разгулу антисемитизма и нападениям на евреев
8:59 24 январяВ Европарламенте впервые услышали голос российского Крыма
8:20 24 январяЧерный день Украины в ПАСЕ
7:47 24 январяМы вас уважаем, но денег не дадим — ЕС отказал Киеву в финансовой помощи
23:16 23 январяГастарбайтеры дают Украине больше, чем МВФ
23:08 23 январяПорошенко и Коломойский перешли к борьбе без правил
23:01 23 январяЛупаков: Крейсер «Украина» — на металлолом, его потопят древние немецкие субмарины
22:52 23 январяГлавный крымский филаретовец: Нас всё сильнее охватывает отчаяние
22:37 23 январяУкраинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну
22:17 23 январяЕхануров: Войну в Донбассе превратим в позитив для Украины
22:02 23 январяУкраинка, погибшая при теракте в Кабуле, оказалась выпускницей луганского университета
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
21:53 23 январяПолторак увидел необратимость пути Украины в НАТО и ЕС
21:39 23 январяСША поднимают ставки накануне переговоров с русскими
21:06 23 январяВ Киеве Волкер встретился с Муженко
20:55 23 январяМинюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов
20:51 23 январяУкраинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос
20:43 23 январяКиевский журналист рассказал, где на Украине жить хорошо
20:30 23 январяНа Украине подсчитали: вместе с ЛНР и ДНР «нас 42 миллиона»
20:23 23 январяГривна обрушится, как только Украина начнет выплату долгов «Газпрому»
20:20 23 январяКрым – Украине: Была без радости любовь, разлука будет без печали
20:13 23 январяПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств, которую критиковала Украина
19:48 23 январяВ горы на границу с Румынией послали Нацгвардию — на усиление пограничникам
19:36 23 январяНарушения прав человека обошлись Украине в 1,5 миллиарда гривен по искам граждан в ЕСПЧ
19:25 23 январяИз Польши выгоняют более 60 нелегальных украинских батраков
19:09 23 январяВ США пообещали Тимошенко вернуть Турчинова
18:48 23 январяУкраинскую вип-чиновницу обвинили в присвоении десяти миллионов
18:40 23 январяГосударственный долг Украины вырос до $76,33 млрд
18:21 23 январяУкраина во мгле: непогода оставила без света свыше ста городов и сел
18:13 23 январяВ Прилуках на Черниговщине забил фонтан из нечистот. Город утопает в фекалиях и живет без воды
17:58 23 январяХуг: на Донбассе готовятся к эскалации конфликта и растет насилие
17:49 23 январяПо подозрению в связях «сепаратистами» в Мариуполе повесили офицера ВСУ
17:37 23 январяАмериканцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса
17:21 23 январяПорошенко признался: Писал расписки для ФСБ
17:20 23 январяВ Донецке в шоке от террористического обстрела Докучаевска украинскими войсками
17:08 23 январяСмерть Сталина вызвала скандал в России
16:50 23 январяУкраинизация на марше: под предлогом «отсутствия спроса» отменили ЗНО по русскому языку
16:31 23 январяЗам Парубия обвинила венгерских депутатов в «опасных игрищах» за призывы к автономии Закарпатья
16:29 23 январяУкраинцы дважды за день облажались в ПАСЕ
16:13 23 январяУкраинский депутат призвал к наступлению против России «на всех фронтах»
15:48 23 январяУкраина опозорилась в ПАСЕ
15:41 23 январяВ 2017 году Аваков заработал вдвое больше Порошенко, чья зарплата ушла на благотворительность
15:32 23 январяСобчак повторяет за Тимошенко
15:29 23 январяВ Киеве раскрыта схема, по которой Порошенко наживается на курсе валют
15:21 23 январяДНР троллит Порошенко: Украинских студентов пригласили в тёплые вузы Донецка
15:19 23 январяНа Луганщине продолжаются загадочные смерти боевиков «АТО»
15:03 23 январяМИД Украины огласил задание для спящих агентов в Крыму
10:49 24 январяКрымские филаретовцы жалуются, что в Киеве их считают агентами ФСБ
8:59 24 январяВ Европарламенте впервые услышали голос российского Крыма
23:01 23 январяЛупаков: Крейсер «Украина» — на металлолом, его потопят древние немецкие субмарины
22:52 23 январяГлавный крымский филаретовец: Нас всё сильнее охватывает отчаяние
22:37 23 январяУкраинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
20:51 23 январяУкраинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос
20:20 23 январяКрым – Украине: Была без радости любовь, разлука будет без печали
17:37 23 январяАмериканцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса
15:03 23 январяМИД Украины огласил задание для спящих агентов в Крыму
14:02 23 январяПризнание ВМСУшника: Севастополь никогда не был Украиной
15:24 22 январяГероям слава: В центре Киева угнали авто у майданщицы из Севастополя
12:10 22 январяВ Крыму 55-летний русофоб получил условный срок
11:30 22 январяЭкс-министр обороны Украины: Путин добился своей цели, Крым не обсуждается
12:14 19 январяНа Украине объявили подготовку к неожиданному возвращению Крыма уже в этом году
10:50 19 январяНа украинском ТВ призвали навсегда забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу
8:40 19 январяУкраина обвинила РФ в обстрелах… Крыма
22:52 18 январяКазарин хвалится: В вузах Крыма полно украинской агентуры
13:53 18 январяМИД Украины признался в государственной измене
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
19:40 17 январяРоссия опровергла в ООН украинские инсинуации о крымских татарах
10:39 17 январяВ Крыму получил срок одиозный заукраинец
9:27 17 январяКиеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским
11:57 16 январяСобчак попыталась замять скандал с «неполноценными крымчанами», напав на соратника Навального
8:47 16 январяУкраинские корабли в Севастополе превратились в самоходный металлолом
22:21 15 январяКрым снова превращен в непотопляемый авианосец, признали в Киеве
15:56 15 январяВ Киеве догадались: Возвращение кораблей – план Путина по разорению Украины
12:32 15 январяУкраине объяснили, что Крым не входит в понятие ее территориальной целостности
11:09 15 январяВ США заговорили об исторических правах России на Крым
9:44 15 январяТымчук признал, что из Крыма ВСУ получат лишь груду металлолома сомнительной ценности
20:58 14 января«Страна-агрессор» решила ответить на закон о «деоккупации»
17:57 14 январяУкраинские танки из Крыма отправятся прямиком на Донбасс — эксперт
19:39 13 январяКрымские татары на съезде заявили о поддержке Путина на выборах президента
13:08 13 январяНа украинском ТВ озвучили подробности сдачи Крыма майданщиками
12:28 13 январяС-400 заступили на охрану российских воздушных границ в Севастополе
12:22 13 январяКорчинский: Предложение Путина по кораблям из Крыма унизительно для Украины
10:49 13 январяРоссия не будет долго терпеть американские эсминцы в Одессе
20:27 12 январяНа украинском ТВ решили испугать Путина новым памятником
14:49 12 январяУкраинский адмирал: Путин добавил нам огромную головную боль
14:40 12 январяКомандующий ВМС Украины признал эффективность российской армии в Крыму
12:55 12 январяРоссия очищает Крым от украинского металлолома
12:45 12 январяРоссийский адмирал: Часть военной техники украинцам возвращать нельзя
11:28 12 январяВ украинском мифе о героической сдаче Крыма появились новые полчища Путина и ядерное оружие
0:52 12 январяВ Крыму запускают строительство очередного грандиозного объекта
23:33 11 январяНачались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
22:38 11 январяПредложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев
21:18 11 январяДелегация УПЦ Московского Патриархата отказалась от встречи с Путиным
19:37 11 январяРоссия готова возобновить передачу Украине военной техники их Крыма
10:09 11 январяВ России предупредили, что украинские воздушные цели будут уничтожаться
9:16 11 январяБеглая крымчанка кусает локти — на Украине жить хуже, чем в российском Крыму
15:47 10 январяИностранный сухогруз врезался в российский боевой корабль
13:29 10 январяВ Крыму вводят в эксплуатацию один из крупнейших проектов последних лет
12:49 10 январяЗачем корабли США зачастили в Одессу
12:27 10 январяВторой комплекс С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
20:31 9 январяУкраина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму
10:17 24 январяГордон рассказал, почему Украине не нужен Донбасс
10:00 24 январяВолкер отказался ехать в Донбасс
8:20 24 январяЧерный день Украины в ПАСЕ
22:17 23 январяЕхануров: Войну в Донбассе превратим в позитив для Украины
22:02 23 январяУкраинка, погибшая при теракте в Кабуле, оказалась выпускницей луганского университета
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
21:39 23 январяСША поднимают ставки накануне переговоров с русскими
21:06 23 январяВ Киеве Волкер встретился с Муженко
20:55 23 январяМинюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов
17:58 23 январяХуг: на Донбассе готовятся к эскалации конфликта и растет насилие
17:49 23 январяПо подозрению в связях «сепаратистами» в Мариуполе повесили офицера ВСУ
17:37 23 январяАмериканцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса
17:20 23 январяВ Донецке в шоке от террористического обстрела Докучаевска украинскими войсками
16:13 23 январяУкраинский депутат призвал к наступлению против России «на всех фронтах»
15:21 23 январяДНР троллит Порошенко: Украинских студентов пригласили в тёплые вузы Донецка
15:19 23 январяНа Луганщине продолжаются загадочные смерти боевиков «АТО»
13:26 23 январяВ подконтрольном Киеву Донбассе рабская система труда калечит горняков
13:20 23 январяСурков в очередной раз «обломает» Волкера
12:50 23 январяБежавший из Донецка журналист признал, что Донбасс и Галичина не уживутся в одной стране
12:48 23 январяСурков и Волкер готовятся к жестким переговорам. Донбасс уходит
8:40 23 январяМосква не позволит сменить Минск на Астану
0:02 23 январяВ Евросоюзе растут настроения в пользу отмены поддержки Киева
23:41 22 январяПод миномётным огнём ВСУ ранено пять мирных жителей ДНР
22:10 22 январяНовая провокация Киева устраивает Вашингтон
21:59 22 январяПорошенко перечеркнул мирный процесс в Донбассе
21:48 22 январяУкраина пошла вразнос
21:15 22 январяДетей на подконтрольной Киеву Луганщине нарядили в шаровары и раздали комиксы о «российской агрессии»
18:58 22 январяБасурин: обстрел автобуса в Донбассе – это провокация с целью срыва визита замглавы ОБСЕ
17:54 22 январяКлимкин «наехал» на Лаврова из-за Донбасса
17:37 22 январяВиновные в расстреле троллейбуса в Донецке понесли заслуженное наказание
17:31 22 январяНазваны предполагаемые виновники обстрела троллейбуса в Донецке, унёсшего жизни 8 человек
17:00 22 январяВ ДНР рассказали о схеме, как СБУшники «отжимают» пенсии и имущество на линии разграничения
16:47 22 январяПорошенко уже дважды заявил об «украинской оккупации Донбасса»
16:22 22 январяОсвобождённый из украинского плена: Красный Крест закрывал глаза на мои побои
16:21 22 январяПорошенко подпишет скандальный закон о деоккупации. Он спешит оправдаться перед Западом
16:11 22 январяКак юный админ из Славянска превратился в опасного террориста
15:37 22 январяДНР предложила Украине совместно расследовать обстрел пассажирского автобуса на Донбассе
14:25 22 январяДНР предлагает «Vodafone» погасить долги и восстановить связь в Республике
14:03 22 январяЗдравые голоса из Киева предупреждают об опасности нового витка войны в Донбассе
13:49 22 январяНазвана дата нового обмена пленными между Донбассом и Украиной
13:33 22 январяВ столице ДНР почтили память жертв украинского обстрела
12:50 22 январяВолкер остолбенел от нового украинского закона по Донбассу
12:27 22 январяГражданская война: Пока херсонец воевал в ополчении Славянска, его брат вступил в «Айдар»
12:05 22 январяВысшая степень шизофрении: Украина продолжит торговлю с «агрессором-оккупантом»
9:34 22 январяПорошенко нарушил публичную клятву
8:53 22 январяВ Киеве переполох из-за этнического состава миротворцев
23:41 21 январяГде российские пленные?! — негодование Билецкого
23:26 21 январяПодготовка Киева к войне получила подтверждение
22:13 21 январяПострадавший от украинского обстрела пассажир автобуса сообщил ужасающие подробности ЧП
22:06 21 январяДНР требует от ОБСЕ расследовать обстрел ВСУ рейсового автобуса
16:57 21 январяС принятием закона о Донбассе Порошенко придется отвечать за ход и итоги войны
16:45 21 январяЗакон о Донбассе усиливает Порошенко, отсекая от выборов нежелательный электорат — мнение
16:37 21 январяБалога призвал «бороться за людей Донбасса» — территории никуда не денутся
15:48 21 январяВ «серой зоне» обстрелян пассажирский автобус с мирными жителями ДНР
15:30 21 январяМинобороны ДНР: Украинская авиация готовит провокацию в Донбассе
11:27 24 январяЛяшко в ПАСЕ представили как женщину
11:16 24 январяВ Минске украинский дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
11:07 24 январяУкраина невольно вложилась в строительство «Северного потока-2»
10:49 24 январяКрымские филаретовцы жалуются, что в Киеве их считают агентами ФСБ
10:17 24 январяГордон рассказал, почему Украине не нужен Донбасс
10:09 24 январяПорошенко получил право применять войска против журналистов
10:00 24 январяВолкер отказался ехать в Донбасс
9:49 24 январяВ Киеве заговорили о выходе Украины из ПАСЕ
9:35 24 январяИзраиль потребовал от Украины положить конец разгулу антисемитизма и нападениям на евреев
8:20 24 январяЧерный день Украины в ПАСЕ
7:47 24 январяМы вас уважаем, но денег не дадим — ЕС отказал Киеву в финансовой помощи
23:16 23 январяГастарбайтеры дают Украине больше, чем МВФ
23:08 23 январяПорошенко и Коломойский перешли к борьбе без правил
23:01 23 январяЛупаков: Крейсер «Украина» — на металлолом, его потопят древние немецкие субмарины
22:52 23 январяГлавный крымский филаретовец: Нас всё сильнее охватывает отчаяние
22:37 23 январяУкраинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну
22:17 23 январяЕхануров: Войну в Донбассе превратим в позитив для Украины
22:02 23 январяУкраинка, погибшая при теракте в Кабуле, оказалась выпускницей луганского университета
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
21:53 23 январяПолторак увидел необратимость пути Украины в НАТО и ЕС
21:39 23 январяСША поднимают ставки накануне переговоров с русскими
21:06 23 январяВ Киеве Волкер встретился с Муженко
20:55 23 январяМинюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов
20:51 23 январяУкраинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос
20:43 23 январяКиевский журналист рассказал, где на Украине жить хорошо
20:30 23 январяНа Украине подсчитали: вместе с ЛНР и ДНР «нас 42 миллиона»
20:23 23 январяГривна обрушится, как только Украина начнет выплату долгов «Газпрому»
20:20 23 январяКрым – Украине: Была без радости любовь, разлука будет без печали
20:13 23 январяПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств, которую критиковала Украина
19:48 23 январяВ горы на границу с Румынией послали Нацгвардию — на усиление пограничникам
19:36 23 январяНарушения прав человека обошлись Украине в 1,5 миллиарда гривен по искам граждан в ЕСПЧ
19:25 23 январяИз Польши выгоняют более 60 нелегальных украинских батраков
19:09 23 январяВ США пообещали Тимошенко вернуть Турчинова
18:48 23 январяУкраинскую вип-чиновницу обвинили в присвоении десяти миллионов
18:40 23 январяГосударственный долг Украины вырос до $76,33 млрд
18:21 23 январяУкраина во мгле: непогода оставила без света свыше ста городов и сел
18:13 23 январяВ Прилуках на Черниговщине забил фонтан из нечистот. Город утопает в фекалиях и живет без воды
17:58 23 январяХуг: на Донбассе готовятся к эскалации конфликта и растет насилие
17:49 23 январяПо подозрению в связях «сепаратистами» в Мариуполе повесили офицера ВСУ
17:37 23 январяАмериканцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса
17:21 23 январяПорошенко признался: Писал расписки для ФСБ
17:20 23 январяВ Донецке в шоке от террористического обстрела Докучаевска украинскими войсками
17:08 23 январяСмерть Сталина вызвала скандал в России
16:50 23 январяУкраинизация на марше: под предлогом «отсутствия спроса» отменили ЗНО по русскому языку
16:31 23 январяЗам Парубия обвинила венгерских депутатов в «опасных игрищах» за призывы к автономии Закарпатья
16:29 23 январяУкраинцы дважды за день облажались в ПАСЕ
16:13 23 январяУкраинский депутат призвал к наступлению против России «на всех фронтах»
15:48 23 январяУкраина опозорилась в ПАСЕ
15:41 23 январяВ 2017 году Аваков заработал вдвое больше Порошенко, чья зарплата ушла на благотворительность
15:32 23 январяСобчак повторяет за Тимошенко
15:29 23 январяВ Киеве раскрыта схема, по которой Порошенко наживается на курсе валют
15:21 23 январяДНР троллит Порошенко: Украинских студентов пригласили в тёплые вузы Донецка
15:19 23 январяНа Луганщине продолжаются загадочные смерти боевиков «АТО»
15:03 23 январяМИД Украины огласил задание для спящих агентов в Крыму
14:42 23 январяБумерангом по кастрюле: В Киеве травят телеведущую-майданщицу, призывавшую мочить русских
11:07 24 январяУкраина невольно вложилась в строительство «Северного потока-2»
8:59 24 январяВ Европарламенте впервые услышали голос российского Крыма
22:37 23 январяУкраинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
21:39 23 январяСША поднимают ставки накануне переговоров с русскими
20:55 23 январяМинюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов
20:51 23 январяУкраинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос
20:23 23 январяГривна обрушится, как только Украина начнет выплату долгов «Газпрому»
20:20 23 январяКрым – Украине: Была без радости любовь, разлука будет без печали
17:37 23 январяАмериканцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса
17:08 23 январяСмерть Сталина вызвала скандал в России
16:29 23 январяУкраинцы дважды за день облажались в ПАСЕ
16:13 23 январяУкраинский депутат призвал к наступлению против России «на всех фронтах»
15:32 23 январяСобчак повторяет за Тимошенко
14:02 23 январяПризнание ВМСУшника: Севастополь никогда не был Украиной
13:20 23 январяСурков в очередной раз «обломает» Волкера
13:08 23 январяРоссия показала кукиш обнаглевшему генсеку Совета Европы
12:48 23 январяСурков и Волкер готовятся к жестким переговорам. Донбасс уходит
10:23 23 январяПАСЕ все больше разочаровывает Украину
9:35 23 январяРоссия вошла в число лучших стран мира
9:22 23 январяУкраинский писатель закатил истерику из-за популярности на Западе русских писателей
8:55 23 январяРоссия потеснила Украину в зерновом рейтинге
8:40 23 январяМосква не позволит сменить Минск на Астану
23:51 22 январяБоевики АТО продолжают атаку на УПЦ МП – обнародовано письмо с требованием запрета канонической Церкви
22:10 22 январяНовая провокация Киева устраивает Вашингтон
20:56 22 январяУкраинская делегация подняла хайп из-за приглашения российского сенатора в ПАСЕ
20:33 22 январяКлимкин похвалился: Украина разорвала 35 соглашений с Россией, еще восемь — на очереди
20:16 22 январяКлимкин хочет от России денег
20:00 22 январяУкраина подговаривает европейцев бойкотировать ЧМ-2018 в России
17:54 22 январяКлимкин «наехал» на Лаврова из-за Донбасса
16:59 22 январяПорошенко рвался на встречу с Путиным в Париже
16:44 22 январяЛимоновцы забросали российский ЦИК фаерами и листовками
14:17 22 январяВлажные мечты мэра Днепра: «Президент РФ должен встать на колени»
14:07 22 январяБолтун находка для чекиста: Киселев сдал российского заукраинца
13:44 22 января«Вот раньше бывало гулял Козлодоев»: Гребенщиков теперь ездит на Украину тайком
12:55 22 январяДень свидомого дурака, он же Акт Злуки
12:50 22 январяВолкер остолбенел от нового украинского закона по Донбассу
12:10 22 январяВ Крыму 55-летний русофоб получил условный срок
12:05 22 январяВысшая степень шизофрении: Украина продолжит торговлю с «агрессором-оккупантом»
11:48 22 январяЗапад начал подготовку Майдана в Белоруссии, заявили в Киеве
11:30 22 январяЭкс-министр обороны Украины: Путин добился своей цели, Крым не обсуждается
11:24 22 января«Россия скоро развалится» на украинском ТВ сменяется на «Путин и Порошенко не вечны»
10:29 22 январяМосква наносит удар по одному из главных пропагандистов войны в Донбассе
8:23 22 январяНа Украине Запад перешел красную линию — Лавров
7:56 22 январяВ Раде не исключают, что Украина станет федеральным округом России
23:14 21 январяДо главаря «Азова» дошло, что Россию не взять санкциями
16:49 21 январяНовый скандал: Порошенко тайно летает к Путину
12:58 21 январяАдминистрация Порошенко оказалась беззащитна перед спецслужбами России
12:53 21 январяУкраинский дипломат: Мы проиграем войну России максимум за неделю
12:36 21 январяАмериканская радиостанция удивила слушателей идиотским вопросом о Путине
21:21 20 январяРоссия – это «агрессор» и «оккупант»? Опрос на улицах Донецка
17:09 20 января«Что за глупости? Нам не нужны никакие десанты в Киеве!»
15:37 20 январяУкраина «титаническими усилиями» срывает возвращение России в ПАСЕ
15:22 20 январяКак вредят России комбинаторы от экотуризма
14:28 20 январяПорошенко мешает восстановлению связей России и ЕС. Рискует доиграться
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.