17.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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ВСУ начали подготовку к использованию американских Javelin-ов

ВСУ начали полномасштабную подготовку к использованию американского оружия.

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Такую информацию начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко разместил у себя на странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий, направленных на эксплуатацию и принятие на вооружение ВС Украины американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin», – написал он.