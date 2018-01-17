17.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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ВСУ начали подготовку к использованию американских Javelin-ов
ВСУ начали полномасштабную подготовку к использованию американского оружия.
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Такую информацию начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко разместил у себя на странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий, направленных на эксплуатацию и принятие на вооружение ВС Украины американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin», – написал он.
Метки: Виктор Муженко, ВСУ, Джавелины
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17:10 16 январяВ ЛНР дадут возможность пройти вакцинацию от кори жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины
19:40 17 январяРоссия опровергла в ООН украинские инсинуации о крымских татарах
19:01 17 январяВ России хотят учесть негативный опыт украинской языковой политики
17:46 17 январяЖириновский: Украина не воссоединялась с Россией
17:25 17 январяРоссийский телеведущий осознал, что Украина не Россия
16:53 17 январяВ Госдуме призвали ужесточить режим трудовой миграции
15:50 17 январяЛимоновцы устроили скандал на Гайдаровском форуме
15:17 17 январяПольша заменит дипломатов на уфологов
15:02 17 январяОчередная зрада: Депутаты провалили разрыв отношений с Россией
13:44 17 январяСовет Федерации позовет на выборы зарубежных наблюдателей
12:55 17 январяВ Раде забуксовал закон «о деоккупации Донбасса» — голосование вновь перенесено
11:46 17 январяВ Крыму подожгли офис организации крымских татар, поддержавшей Путина
11:45 17 январяОчередной союзник США спустил американцев на землю
10:55 17 январяВ Италии обещают отмену антироссийских санкций
10:39 17 январяВ Крыму получил срок одиозный заукраинец
10:26 17 январяВ Киеве прогнозируют грядущие «голодные бунты» в России
9:27 17 январяКиеву предлагают забрать корабли в обмен на признание Крыма российским
8:57 17 январяВ РФ рассмотрят законопроект об отмене трудового патента для жителей ЛДНР
22:07 16 январяНовогоднее поздравление Путина во Львове. Репортаж из столицы Бандерштата
21:33 16 январяВ польском МИД новая метла — хотят уволить дипломатов, учившихся в России
18:57 16 январяНа Украине запретили книги Акунина и переписку Николая Второго с балериной Кшесинской
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