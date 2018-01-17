 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, США, Украина

ВСУ начали подготовку к использованию американских Javelin-ов


ВСУ начали полномасштабную подготовку к использованию американского оружия.

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Такую информацию начальник генштаба ВС Украины  Виктор Муженко разместил у себя на странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий, направленных на эксплуатацию и принятие на вооружение ВС Украины американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin», – написал он.

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