23.01.2018
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Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Вятрович пожаловался, что его усилия не дают результата в украинском обществе


Одиозный руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович расстроился, что население страны не поддалось пропаганде и не празднует «100-летие провозглашения независимости».

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Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам чиновника, если так называемый день соборности отмечается, то про столетие «незалежности» почти никто не вспоминает.

«Я сегодня имел очень много связей с журналистами, и большинство из них начинали: «Вот, сегодня день соборности, давайте об этом поговорим». Да, конечно, 22 января — это и день соборности, мы празднуем 99 лет «акта Злуки», но для многих журналистов, для многих украинцев, к сожалению, то, что сегодня празднуем столетие провозглашения независимости Украинской народной республики — это открытие. Это, очевидно, свидетельствует, что наши потуги пока еще не дают того результата, на который мы рассчитываем, что нам есть над чем работать. Потому что это то событие, которое определило будущее Украины на ближайшие сто лет. Я убежден, что если бы не провозглашение независимости в 18-м году, не произошло бы ее возобновление в 1991 году», — утверждает Вятрович.

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