22.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Высокие цены и низкие зарплаты волнуют украинцев больше, чем война

Отношение граждан Украины к личным проблемам и проблемам государства отличается. На частном уровне украинцев волнуют не те проблемы, которые они считают самыми важными для страны в целом.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если говорить о проблемах государства, то три четверти (75%) опрошенных самой важной из них считают военный конфликт на востоке страны. Около половины опрошенных важной проблемой считают коррупцию во власти, 28% — безработицу, 19% — рост цен на товары, низкий уровень зарплат или пенсий, 17% — социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми, 15% – рост тарифов на услуги ЖКХ, столько же – малый уровень социальной защиты, 12% — рост преступности, столько же – невозможность получить качественное медицинское обслуживание, 8% — плохой бизнес-климат, 6% — недостаток свободы и демократии, 4% — невозможность получить качественное образование.

При этом, на личном уровне украинцев больше волнует низкий уровень зарплат и пенсий, повышение цен на основные товары, инфляцию, рост тарифов на коммунальные услуги. Эти проблемы назвали самыми важными около половины опрошенных. 14-15% сталкиваются с низким уровнем социальной защиты и коррупцией, 11% — с социальным расслоением.

«Даже военный конфликт на востоке беспокоит лишь 20%, если говорить о личных проблемах», — отметил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Опрос был проведен с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6%.