16.02.2018, Москва, Елена Острякова
  9 751 просмотров
ЕС, Политика, Украина

Выступление Порошенко в Мюнхене обернулось полным провалом


Широко анонсированное в Киеве выступление Петра Порошенко на открывшейся Мюнхенской конференции по безопасности проходит перед полупустым залом. Такие кадры показал принадлежащий украинскому президенту «5 канал», ведущий прямую трансляцию мероприятия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сообщил, что Порошенко не получил права полноценного выступления на Мюнхенской конференции.

«Обычно первые лица получают возможность развернуто высказаться. Господин Порошенко такой возможности не получил. Он выскажется сегодня вечером как комментатор сессии, которая будет посвящена вовсе не Украине, а волнующему всех здесь вопросу о взаимоотношениях НАТО и ЕС. Кроме этого, комментария по чужому для него вопросу для Порошенко на Мюнхенской конференции места не нашлось», — сказал Косачев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть