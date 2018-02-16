16.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Выступление Порошенко в Мюнхене обернулось полным провалом

Широко анонсированное в Киеве выступление Петра Порошенко на открывшейся Мюнхенской конференции по безопасности проходит перед полупустым залом. Такие кадры показал принадлежащий украинскому президенту «5 канал», ведущий прямую трансляцию мероприятия.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сообщил, что Порошенко не получил права полноценного выступления на Мюнхенской конференции.

«Обычно первые лица получают возможность развернуто высказаться. Господин Порошенко такой возможности не получил. Он выскажется сегодня вечером как комментатор сессии, которая будет посвящена вовсе не Украине, а волнующему всех здесь вопросу о взаимоотношениях НАТО и ЕС. Кроме этого, комментария по чужому для него вопросу для Порошенко на Мюнхенской конференции места не нашлось», — сказал Косачев.