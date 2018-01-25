25.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Киев, Компромат, Общество, Политика, Украина

Яценюк перед Евромайданом предлагал лучшим тренерам боевых искусств обучать боевиков


Накануне Евромайдана лучшим украинским тренерам боевых искусств предлагали тренировать боевиков для Яценюка.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал военнослужащий армии ДНР «Тихий».

«Ещё когда Ющенко попал в президенты, была информация, в частности, лично мне через социальную сеть «Вконтакте» предложили тренировать ребят от Яценюка», – признался военнослужащий.

Затем он рассказал, что в преддверии Евромайдана, предложение обучать боевиков было сделано повторно:

«Потом, уже ближе к 2014 году, это предложение повторилось. Я разговаривал со многими своими знакомыми, и узнал, что им сделали точно такое же предложение. Чтобы понять, «почему» именно мне, отвечу: я – тренер по рукопашному бою, у меня на счету много чемпионов Украины было, в определённом кругу меня все знали. Я отказался, и многие тоже. Кто из тренеров из Донецка согласился – я не знаю, честно», – рассказал он.

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