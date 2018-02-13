13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Задолбали! Дайте кончить — Ляшко закатил истерику в прямом эфире

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко закатил истерику в прямом эфире телеканала 112. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», вначале он устроил спор с телеведущими о том, подписывал ли президент Украины Петр Порошенко Минские договоренности или нет.

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Пока журналисты уверяли, что подписи под документом нет, Ляшко заявлял, что они есть, а на попытки журналиста Владимира Полуева перечить, сорвался: «Не устраивайте мне ликбез — возьмите и прочитайте, я отвечаю за каждое слово. Если у вас плохое настроение — ваши проблемы, дайте мне закончить».

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Также, когда тема эфира дошла до выдворенного с территории Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Ляшко отказался говорить, может ли высылка Саакашвили в Польшу повлиять на двусторонние отношения между странами.

Ляшко стал пиариться на теме строительства «Северного потока-2» и том, как для него важно не допустить его завершения, а когда Полуев попытался вернуть политика к теме эфира, главный радикал сорвался снова: «Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили».