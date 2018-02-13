13.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 092 просмотров
Политика, Скандал, СМИ, Украина

Задолбали! Дайте кончить — Ляшко закатил истерику в прямом эфире


Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко закатил истерику в прямом эфире телеканала 112. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», вначале он устроил спор с телеведущими о том, подписывал ли президент Украины Петр Порошенко Минские договоренности или нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Пока журналисты уверяли, что подписи под документом нет, Ляшко заявлял, что они есть, а на попытки журналиста Владимира Полуева перечить, сорвался: «Не устраивайте мне ликбез — возьмите и прочитайте, я отвечаю за каждое слово. Если у вас плохое настроение — ваши проблемы, дайте мне закончить».

Также, когда тема эфира дошла до выдворенного с территории Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Ляшко отказался говорить, может ли высылка Саакашвили в Польшу повлиять на двусторонние отношения между странами.

Ляшко стал пиариться на теме строительства «Северного потока-2» и том, как для него важно не допустить его завершения, а когда Полуев попытался вернуть политика к теме эфира, главный радикал сорвался снова: «Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть